شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يفتتح فرع البنك الأهلي الجديد بمدينة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، يرافقه الدكتور عماد فرج رئيس فروع منطقة القناة والشرقية، فرع البنك الأهلي المصري الجديد بمدينة الزقازيق.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبني عبدالعزيز نائبي المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، وهشام الهريسي مدير عام منطقة القناة والشرقية الفرعية ،ومحمد سند مدير، عام منطقة القناة والشرقية الفرعية ،و شيرين حسين، مديرة الفرع وعدد من نواب البرلمان.

تفقد المحافظ ومسئولي البنك أقسام الفرع ، واستمع إلى شرح حول آلية العمل به والخدمات التي يتم تقديمها للعملاء، وقال أن الشرقية تٌعد من المحافظات الواعدة والجاذبة للإستثمار نظراً لموقعها المتميز وامتلاكها بنية إقتصادية عملاقة ومناطق صناعية واعدة، مشيراً إلى أهمية دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأوضح محافظ الشرقية أن البنك الأهلي يُعد أحد أهم المؤسسات المصرفية؟ كونه مؤسسة إقتصادية ذات تاريخ كبير في مجال الإقتصاد الوطني، ونتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق لدعم وتمويل كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة على أرض المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور عماد فرج ، رئيس فروع منطقة القناة والشرقية، أن إفتتاح فرع البنك الأهلي الجديد يأتي في إطار خطة توسعية طموحة في القطاع المصرفي المصري، تُمكن شرائح العملاء المختلفة من الحصول على أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية لمواطني المحافظة، مشيرا إلى أهمية دور القطاع المصرفي في المساهمة ببرامج التنمية من خلال تمويل المشروعات العملاقة والمتوسطة، وكذا تمويل المشروعات الصغيرة بما يساهم في إتاحة فرص العمل ،بالإضافة إلى دوره في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال المشاركة المجتمعية الذي يقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.