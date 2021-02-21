شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أساقفة الإسكندرية: استئناف ورش تعليم الصم بعد توقفها بسبب كورونا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المطران منير حنا، رئيس أساقفة الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، استئناف وحدة تعليم الصم التابعة للكنيسة استئناف نشاط الورش المهنية، بحضور ١٠ متدربين في كل ورشة، بعد أن توقفت الفترة الماضية بسبب وباء كورونا المستجد.

وقال إن الورش تتضمن تعليم الخيامية، الصدف، النجارة، إذ تهتم الوحدة بتعليم الصم من سن ١٣ حتى سن ٥٠ مهن ومهارات مختلفة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم والاستقلال المادى في المستقبل، موضحاً أن الورش التدريبية تراعى أثناء التدريب كافة الإجراءات الاحترازية نظرًا لوجود جائحة كورونا مثل ارتداء الكمامات واستخدام الكحول ومراعاة التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن الوحدة تعمل على تأهيل وتعليم الصـم وذويهم ودعم التواصل بلغة الإشارة بما يضمن تحسين المستوى العلمي والصحي والاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من الاعتماد على الذات والاندماج في المجتمع من خلال التعليم الأكاديمي والتدريب المهنى والأنشطة والرحلات والمؤتمرات.

الجدير بالذكر أن إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية هو الإقليم الـ41 لهذه الكنيسة حول العالم ويضم تحت رئاسته 10 دول في مصر وشمال إفريقيا ويخضع لرئاسة رئيس أساقفة كانتربري ويتبع اتحاد الكنائس الأنجليكانية في العالم، وفى مصر بدأت خدمة الكنيسة الأسقفية عام 1815، ثم تأسست أول كنيسة أسقفية في الإسكندرية 1839 عندما منح محمد على باشا والي مصر، قطعة أرض في ميدان المنشية بالإسكندرية لإقامة كنيسة القديس مرقس الأسقفية.

رئيس أساقفة الاسكندرية: استئناف ورش تعليم الصم حرف يدوية بعد توقفها بسبب "كورونا" (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية: استئناف ورش تعليم الصم حرف يدوية بعد توقفها بسبب "كورونا" (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية: استئناف ورش تعليم الصم حرف يدوية بعد توقفها بسبب "كورونا" (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية: استئناف ورش تعليم الصم حرف يدوية بعد توقفها بسبب "كورونا" (صور)

رئيس أساقفة الاسكندرية: استئناف ورش تعليم الصم حرف يدوية بعد توقفها بسبب "كورونا" (صور)