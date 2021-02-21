شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: لم نرصد كورونا المتحور في مصر.. واللقاح آمن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الصحية، أن لقاحات كورونا آمنة ولم يتم تسجيل أي أعراض جانبية منها.

أضاف عبدالفتاح في مداخلة هاتفية إلى برنامج «هذا الصباح»، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى على قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الأحد، أن عملية تطعيم الفرق الطبية بلقاح كورونا تتم على قدم وساق في جميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، حيث تم البدء بمستشفيات العزل والانتهاء من تطعيم جميع أعضاء الفريق الطبي، والانتهاء كذلك من تطعيم الفرق الطبية بمستشفيات الحميات والصدر، وجار الآن تطعيم الفرق الطبية في مستشفيات الفرز والإحالة.

تابع أنه لم يتم رصد أي تحور في فيروس كورونا بمصر حتى الآن، مشددًا على أن تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية كان السبب في تراجع عدد الإصابات خلال الفترة الماضية.

كشف عبدالفتاح عن أنه سيتم إتاحة تسجيل المواطنين الأولى بالرعاية الصحية للحصول على اللقاح أو التوجه إلى أقرب منشأة طبية حكومية للتسجيل بقاعدة البيانات، حيث سيتم إرسال رسالة على هاتف المواطن بتوقيت وساعة الحصول على التطعيم.

شدد على أن هناك قاعدة بيانات متكاملة لدى الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة، وسيتم بدء حصولهم على اللقاح بعد الانتهاء من تطعيم الأطقم الطبية الأسبوع المقبل.