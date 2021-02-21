شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مبادرة البنك الزراعي المصري لتسوية ديون المتعثرين بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق اليوم الأحد، بمدينة المنيا، مؤتمر بالسرادق المقام امام فرع البنك الزراعي المصري في ضوء مبادرة تسوية ديون المتعثرين.

يأتي ذلك في ضوء مبادرات مؤسسات الدولة المصرية للوقوف جنبا إلى جنب مع المواطن، بهدف إتاحة فرص للمتعثرين من التعامل مجددا مع القطاع المصرفي وإعادتهم لدورة الانتاجية والاقتصادية.

وذلك باسقاط نهائي لمديونيات 307 آلاف مزارع ممن يبلغ أصول مديونياتهم 26 الف حنية فأقل،بإجمالي 415 مليون جنية.وعوائد متراكمة 226 مليون

واسقاط 50%مت مديونيات 21 الف عميل ممن يبلغ اصول مديونياتهم اكثر من 26 الف جنيه وحتي 10مليون جنيه، للافراد والشركات بإجمالي اصل مديونيات 3،5مليار جنية وعوائد متراكم2,2 مليار جنية.