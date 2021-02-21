شكرا لقرائتكم خبر عن عضو اتحاد «الغرف السياحية»: 4 ملايين سائح زاروا مصر خلال عام 2020 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن السياحة في مصر مقارنة بدول أخرى، تسير بشكل جيد، في ظل جائحة فيروس كورونا، التي أثرت سلبًا على مستوى العالم بالنسبة للسياحة.

وأضاف «هزاع»، خلال لقاء بالإعلامي محمد جاد ببرنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد»، أن عدد السياح في مصر خلال عام 2020، بلغ 4 ملايين سائح، على عكس 2019 التي وصل عدد السياح فيها إلى 13 مليون سائح، وهو ما يؤكد الفارق الكبير الذي أثر على السياحة من جائحة كورونا.

وواصل «هزاع» حديثه، أن مصر اتجهت لعمل إجراءت معينة من إجراءات احترازية بالتعاون بين وزارتي الصحة والآثار، والغرف السياحية أيضًا، لمواجهة فيروس كورونا، بالنسبة للسياح القادمين من الخارج، بداية من وصولهم المطار، موضحًا أن عدد السياح الذين وصلوا مصر في الصيف وحتى ديسمبر الماضي، 600 ألف سائح أجنبي، وهو رقم معقول بالنسبة للظروف الحالية.

واختتم عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن الإيجابي من استقدام السياحة، هو إشادة السياح فور عودتهم لبلادهم، بالإجراءات الاحترازية التي طبقتها مصر، مشيرًا إلى أن الدولة جذبت السياح لمصر من خلال طرق عديدة أهمها الاكتشافات الأثرية الحديثة وتطوير المتاحف.