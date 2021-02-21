شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة 12 موظفًا بمستشفي بغداد المركزي للتحقيق بسبب التزويغ من العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحال أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، بمحافة شمال سيناء، 12 موظفًا للتحقيق أمام الشؤون القانونية، وذلك بسبب التزويغ من العمل.

وأكد عفش، أنه خلال المرور على مستشفي بغداد المركزي بوسط سيناء، تم الاطلاع على دفاتر الحضور والإنصراف، حيث تبين تغيب 12 موظفًا عن العمل، بدون أي سند قانوني.

وأشار إلى تحويل المتغيبين عن العمل للتحقيق أمام الشؤون القانونية، بديوان عام مجلس مدينة الحسنة، مشددًا على الانضباط في العمل من أجل تحقيق مصالح المواطنين.

وشدد عفش، بالحرص الدائم على الالتزام بقواعد الأمن والسلامة وصحة المواطنين وأخذ الإحتياطات الإحترازية اللازمة لتجنب التعرض لمخاطر فيروس كورونا، والعمل تقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين، بناء على توجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.