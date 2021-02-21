شكرا لقرائتكم خبر عن حل مشكلة تسرب مياه الصرف داخل عمارات طراد النيل ببنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مشكلتي تسرب للمياه والصرف منذ سنوات، الأولى أسفل كوبري الشموت على طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، والثانية أسفل عمارات طراد النيل بمنطقة الفلل بالمدينة. تكرار شكاوى المواطنين من المشكلتين دفع المحافظ، اللواء عبدالحميد الهجان، الأحد، إلى تفقد منطقة أسفل كوبري الشموت بمدينة بنها، حيث تفقد تواجد مياه نتيجة وجود رشح من ترعة قديمة لم يتم تغطيتها بشكل ملائم وهذه المشكلة تحدث منذ عدة سنوات.

على الفور، نسق المحافظ مع المهندس رئيس الشركة القابضة للطرق والكباري لمعالجة تغطية الترعة، الذى أكد على إدراج المنطقة ضمن خطة التطوير التى تتم أسفل كوبري الشموت، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال فى الوقت المحدد.

كما تابع المحافظ، الانتهاء من حل مشكلة تسريب مياه الصرف أسفل عدد من العمارات السكنية بشارع طراد النيل ببنها، وهى المشكلة التى عانى منها الأهالى منذ عام 2008، مشيرا إلى أنه بعد إنهاء الأزمة، بدأ استغلال المحلات المقامة بالطابق الأرضي كأصول غير مستغلة والمساهمة فى توفير فرص عمل للشباب وتحقيق عائد مادى يستفيد منه أبناء المحافظة.

كانت المحافظة شكلت لجنة من مهندسي المحافظة والإسكان والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب وادارة الري، وبالتنسيق مع مركز بحوث الإسكان ومجلس المدينة، وتم الانتهاء من أعمال الصيانة والقضاء على تسرب المياه وذلك بتكلفة بلغت 86 الف جنيه. رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.