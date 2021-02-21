شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كسر مفاجئ.. قطع المياه عن 3 مناطق غرب الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، قطع المياه عن 3 مناطق غربي المحافظة، اليوم الأحد، وذلك بسبب كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق " نادي الصيد، القباري، الورديان"، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب حدوث كسر بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم بطريق القباري السريع أمام مرور القباري. وطالبت الشركة، المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.