شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: الانتهاء من أعمال ملس وتطهير شبكات صرف «الوابورات» بالإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، الأحد، إنه تم الانتهاء من عملية تطهير وملس شبكات الصرف الصحي بمنطقة الوابورات، التابعة لمركز ومدينة القصاصين، حيث تم استخراج كميات كبيرة من الرواسب، ورمال، ومُخلَّفات والمواد الصلبة، وأننا مستمرون في الحملة الموسعة لتطهير جميع شبكات الصرف الصحى في محافظات القناة الثلاث، السويس والإسماعيلية وبورسعيد، والتي تشمل جميع المناطق الساخنة، وذلك للقضاء على مشكلة الطفوحات المستمرة، الناتجة عن سوء استخدام الشبكات والضغط الزائد عليها نتيجة الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وإلقاء المخلفات في غرف التفتيش.

وناشد «عصمت»، المواطنين في محافظات القناة الثلاثة «السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد»، بعدم إلقاء المواد الصلبة والمخلفات والقمامة في غرف التفتيش الخاصة بالصرف الصحي، حتى لا يحدث انسداد لمواسير الصرف ويسبب طفوحات للمياه وحفاظًا على شبكة الصرف الصحي، وإطالة عمرها الافتراضي واستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد «عصمت»، أنه تم من أعمال إصلاح كسر مفاجئ بخط مياه الشرب قطر 700 مم GRP المغذي لرافع وخزان الدوايدة بمركز ومدينة التل الكبير، والانتهاء من أعمال الاصلاح كسر عداية 4 بوصة بمنطقة المنايف دائرة مركز أبوصوير، وإصلاح كسر خط مياه قطر 6 بوصة بمركز ومدينة القصاصين وتغيير بعض أجزاء من الخط بطول 12 متر نظرًا لتهالكها بمعرفة فريق الشبكات، والانتهاء من إصلاح كسر خط 4 بوصة بقرية أم عزام، بمركز القصاصين، وإصلاح كسر خط 2 بوصة بمركز ومدينة القصاصين.

وأشار «عصمت»، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتًا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقى شكاوى العملاء.