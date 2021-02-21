شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة سابقة تتبرع بمستلزمات طبية لـ «عزل ملوي» بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرعت الدكتورة ميرفت موسي، عضو مجلس النواب السابقة، عن دائرة مركز وقسم ملوي، بالمنيا، بمستلزمات طبية، مطهرات وكمامات، للطاقم الطبي، والمرضي بمستشفي عزل ملوي، جنوب المنيا.

وأكدت «ميرفت» على تواصل دورها المجتمعي، في خدمة المصابين بوباء كورونا، والطاقم الطبي، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية.

وقدمت «ميرفت» الشكر لنجلها الدكتور مينا فيليب، لدعمه لها في توفير المستلزمات.