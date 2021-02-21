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نائبة سابقة تتبرع بمستلزمات طبية لـ «عزل ملوي» بالمنيا

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سعيد نافع 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبرعت الدكتورة ميرفت موسي، عضو مجلس النواب السابقة، عن دائرة مركز وقسم ملوي، بالمنيا، بمستلزمات طبية، مطهرات وكمامات، للطاقم الطبي، والمرضي بمستشفي عزل ملوي، جنوب المنيا.

وأكدت «ميرفت» على تواصل دورها المجتمعي، في خدمة المصابين بوباء ، والطاقم الطبي، بالإضافة إلى المساعدات الاجتماعية.

وقدمت «ميرفت» الشكر لنجلها الدكتور مينا فيليب، لدعمه لها في توفير المستلزمات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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