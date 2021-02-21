شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع «صحة وخير ولادنا» ينظم 12 معسكرا لأولياء الأمور بالمنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة المنيا تنظيم 12 معسكرا رياضيا ترفيهيا، للأمهات وأبنائهم من تلاميذ المدارس، ضمن أنشطة مشروع «صحة وخير ولادنا» بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا.

ويهدف المعسكر لرفع الوعي بالتغذية والعادات الصحية بين الأطفال وأولياء أمورهم في صعيد مصر، ومساعدتهم على تبني أسلوب حياة أكثر صحة.

بدأ المعسكر بتطهير الأيدي وتوزيع كمامات للمشاركين قبل تنفيذ المعسكرات وتوعية أولياء الأمور عن أهمية الالتزام بهذه الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، تقسيم أولياء الأمور إلى أربعة مجموعات، كل مجموعة 10 أولياء أمور واولادهم.

و تم اختيار العاب سهلة وقابلة للتطبيق بين أولياء الأمور والتلاميذ (صيد الأغذية المفيدة – البولنج – والكرة الطائرة- نط الحبل من خلال التلاميذ في صورة مسابقات وبعدها تم توزيع كتاب التغذية ونط الحبل وحوافز أخرى على الفريق الفائز بالمعسكر.

و في نهاية المعسكر تم توزيع كرتونة بها مكونات غذائية صحية وأغلبها بروتين نباتي كبديل للبروتين الحيواني وبعض الأغذية كبدائل للسكر مثل دبس الرمان ودبس التمر وعسل أسود وكيس به كمامات مصنوعة من القماش يعاد استخدامها مرة أخرى بعد غسلها.

يشار أن المعسكرات استهدفت أكثر من 500 من أولياء الأمور وأكثر من 500 من التلاميذ بالمراحل المختلفة بالمدارس التي يعمل بها المشروع حضر المعسكرات من الشركاء الحكوميين.

بمشاركة موجه عام الاقتصاد المنزلي، بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، وموجه عام التربية الرياضية، بمديرية التربية والتعليم بالمنيا، مسؤول المشاركة المجتمعية بإدارة أبوقرقاص التعليمية، ومديري المدارس والمعلمين بالمدارس المختلفة المشاركة في المشروع.

"هيئة كير" تنظم 12 معسكر رياضي ترفيهي بالمنيا

"هيئة كير" تنظم 12 معسكر رياضي ترفيهي بالمنيا