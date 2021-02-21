شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بنها يتابع أعمال تطوير المركز التكنولوجي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة ومركز بنها، أعمال تطوير المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمجلس لتوسعة المركز وعمل دورات مياه واماكن مخصصة لكبار السن وتقديم خدمة مميزة للمترددين عليه.

قال رئيس المدينة، إن العمل من خلال المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين وتكليف جميع إدارات المجلس بتواجد مناديب من جميع الإدارات الخدمية بالمركز لتفعيل خدمة الشباك الواحد الشباك تيسيرا على المواطنين.

اعمال تطوير المركز التكنولوجى ببنها

اعمال تطوير المركز التكنولوجى ببنها

اعمال تطوير المركز التكنولوجى ببنها

وعلى صعيد آخر، واصلت الأجهزة التنفيذية بالمجلس حملات رفع الإشغالات الموجودة بالشوارع على مدار اليوم وإخلاء الأرصفة والميادين من الباعة الجائلين، حيث قام رئيس المدينة بالتنسيق مع الإشغالات وشرطة المرافق والأجهزة المعاونة بالوحدة المحلية لمدينة ومركز بنها بحملة لرفع الإشغالات بشوارع المدينة وإخلاء الأرصفة والشوارع والميادين العامة من الباعه الجائلين والتحفظ على البضائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمه حيال المخالفين.

وقام رئيس الوحدة المحلية بقرية كفر الجزار ببنها بالتنسيق مع الجمعية الزراعية بإزالة حالة تعدى بالبناء على الأرض الزراعية على مساحة 100متر بقرية دملو فور قيام أحد المواطنين بإعادة التعدى بالبناء مره أخرى «سبق إزالتها عام 2018» بحجة التقدم للتصالح وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.