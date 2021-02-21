شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يسلم 9317 وثيقة تأمين على الحياة لصيادي كفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلم محمد سعفان، وزير القوي العاملة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، 9317 وثيقة تأمين على الصيادين، والعمالة غير المنتظمة من أبناء محافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ وعلاء ناصف ، وكيل وزارة القوى العاملة وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وكذلك القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد وزير القوى العاملة أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالعمالة الغير منتظمة،وبالصيادين وبالصيادات ،وانه اتفق مع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على حل كل المشكلات الخاصة بالصيادين في كل القطاعات.

وأضاف محافظ الشيخ أن صيادات كفر الشيخ محور اهتمام رئاسي، والدولة تولي قطاع الصيد اهتمام كبيرا، والمبادرة الحالية تشمل 9317 وثيقة تأمين للصيادين والعمالة غير المنتظمة، قيمة الشهادة الواحدة 100 ألف جنيه.

وقال إن المبادرة تشمل صيادي البحر وبحيرة البرلس ونهر النيل،بالاضافة إلي أن دعم العمالة الغير منتظمة للفئات التي تعاني من عدم انتظام العمل.