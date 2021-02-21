شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة المنصورة تحدد إجراءات الامتناع عن أداء الامتحان (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت جامعة المنصورة عن إجراء الإمتحانات المؤجلة والخاصة بالفصل الدراسى الأولى بدءا من يوم 27 فبراير الجارى وفق إجراءات إحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعطت الجامعة فرصة للطلبة المتخوفين من أداء الإمتحان للإعتذار وفق إجراءات محددة.

وقال الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس الجامعة،: «يجوز للطلاب المتخوفين من أداء الامتحانات نظرا للظروف الراهنة لجائحة كورونا التقدم بطلب للاعتذار عن أداء كافة الامتحانات المقررة للفصل الدراسي الأول قبل بدء الامتحانات، وفى هذه الحالة يعامل الطالب معاملة الطلاب المتقدمين بأعذار مقبولة وفقا للمادة 80 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات».

وأضاف: «أما بالنسبة للطلاب الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد فعليهم التقدم بتقرير طبى معتمد من الجهة الطبية المختصة بالجامعة، وفى هذه الحالة يجوز أن يكون الاعتذار عن الامتحانات التي تتزامن فقط مع فترة إصابة الطالب وفقا لما يقرره التقرير الطبى، ويسمح له بدخول سائر الامتحانات» .