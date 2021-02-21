شكرا لقرائتكم خبر عن روس أتوم : جاهزون لتوفير الدعم لنجاح مدرسة الضبعة للطاقة النووية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قال ألكسندر فرونكوف، مدير عام مؤسسة روس اتوم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن مهرجان العلوم الأول الذى ينظمه المركز الثقافى الروسي، تشارك فيه المؤسسة من خلال توفر بعض المواد مثل الصور، وأدوات المحاكاة وأفلام الفيديو التي تخص الصناعات النووية.
وأوضح فرونكوف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر العلوم الروسي الأول أن برامج تعاون بين روس اتوم وعدد من الجامعات الفنية الروسية، حتى تتيح التدريب اللازم للطلاب من مختلف دول العالم.
يذكر أن مصر تبني محطة نووية من الجيل الثالث المطور، تعمل بتقنية الماء المضغوط، تضم 4 مفاعلات من تصميم وإنتاج مؤسسة روس اتوم العالمية، ومن المنتظر أن يدخل المفاعل الأول الخدمة في العام 2026، لتصبح مصر عضواً داخل النادي النووي العالمي.