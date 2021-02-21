شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يطالب البرامج الرياضية بعدم إثارة الصراعات بين الجماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بضرورة التزام القنوات والبرامج الرياضية والمعلقين والمحللين بالبعد التام عن كل ما يثير الفتن والصراعات والخلافات بين جماهير الكرة.

وقال المجلس فى بيان له، إن لجان الرصد تقوم بمتابعة وتحليل بعض البرامج التى أساءت للرياضة المصرية ويفحص الشكاوى التى تلقاها فى هذا الشأن وسيتخذ الجزاءات المنصوص عليها فى قانونه والتى تضمن سلامة الجماهير والحفاظ على استقرار الوسط الرياضى.

وأضاف المجلس الأعلى للإعلام أن الأكواد التى أصدرها تتضمن النقاط التالية:

1- نشر وتدعيم القيم الرياضية الإيجابية التى تضع روح المنافسة فى خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

2- عدم الإساءة إلى الفرق والمنتخبات الرياضية المحلية أو تلك التى تنتمى إلى دول أخرى من حيث الشكل أو اللون أو نوع الجنس أو الثقافة وعدم الخروج على مقتضيات المعالجة الإعلامية أو الصحفية المهنية إلى أبعاد سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أو أمنية أو غير ذلك مما قد يسبب مشكلات بين الحكومات أو الشعوب أو فئات المجتمع.

3- عدم استخدام المنافسات الرياضية فيما من شأنه التأثير السلبى على الوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو تحقيق الاستقرار فى المجتمع أو فى نشر العنف أو الإحباط.

4- التزام اللغة التى تحفظ للرياضة رسالتها وإستخدام تلك اللغة فى الارتقاء بالذوق العام.

5- عدم التعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين فى الأحداث الرياضية.

6- تجنب استخدام تعبيرات التهديد أو التخويف أو التحريض، وتجنب استخدام كل ما من شأنه التأثير السلبى تجاه الأفراد أو الجماعات أو فئات المجتمع.

7- عدم افتعال المشاكل والتراشق اللفظى مع أطراف أخرى.

8- التركيز على الأحداث والسلوكيات الإيجابية المرتبطة بالقيم الرياضية التى تحدث فى الملاعب أو خارجها وإبرازها بهدف التشجيع عليها وعلى نشرها بين الجميع.

9- احترام مشاعر الأطراف المتنافسة بين اللاعبين والجماهير والإداريين، والعمل على تهدئة المشاعر الغاضبة لديهم.