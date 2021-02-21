شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الليمون بـ18.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25 جنيه والبصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5.5 جنيه، والخيار بـ6 جنيهات.
- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلو.
- الباذنجان الأبيض بـ7 حنيهات.
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 6.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيها والليمون بـ18.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها.
التفاح السكرى بـ25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.
اليوسفى بـ7.5 جنيه
الجوافة بـ9 جنيهات.
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ 8.5 جنيه.
البرتقال بسرة 6.5 جنيه.