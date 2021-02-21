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أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية.. الليمون بـ18.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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‏‎- الطماطم بسعر 3 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ 3.25 جنيه والبصل بـ 5 جنيهات للأبيض والبصل الأحمر بـ7 جنيهات، والكوسة بـ6 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5.5 جنيه، والخيار بـ6 جنيهات.

 

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 3.5 جنيه للكيلو والفلفل الرومى بـ 6.5 جنيه للكيلو.

- الباذنجان الأبيض بـ7 حنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات والفلفل الرومى 6.5 جنيه والفلفل الألوان بـ19 جنيها والليمون بـ18.5 جنيه.

الفاصوليا الخضراء بـ15 جنيها.

التفاح السكرى بـ25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات.

اليوسفى بـ7.5 جنيه

الجوافة بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

- البسلة بـ 8.5 جنيه.

البرتقال بسرة 6.5 جنيه.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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