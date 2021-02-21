شكرا لقرائتكم خبر عن استخراج بطاقة رقم قومي لمصاب بشلل نصفي بمنزله بالمجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استجاب قطاع الأحوال المدنية لالتماس أحد المواطنين (مصاب بشلل نصفى) لمساعدته فى تجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة به.

على الفور تم إيفاد مأمورية خارجية تابعة للقطاع لمحل إقامة المواطن المذكور بمنطقة حلوان بالقاهرة ، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة به وتسليمها له بالمجان.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة الإلتماسات ذات الطابع الإنسانى.