شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر يدين مخططات الكيان الصهيونى ببناء مستوطنات على أراضى الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مخططات الكيان الصهيوني لبناء نحو 3 آلاف وحدة استيطانية على أراضٍ تخص الكنيسة الأرثوذكسية على حدود بلدة "بيت صفافا"، وهو ما يُهدد بمحاصرة مدينة القدس المحتلة وعزلها عن محيطها من الجهة الجنوبية.

وشدد المرصد على أن هذه المخططات الاستيطانية الخبيثة تُمثل تعدٍ صارخٍ على العهدة العمرية التى نصت على الحفاظ على الأراضى الفلسطينية، والحرص على الكنائس المسيحية، مؤكدًا أن الكيان الصهيونى يستهدف كل ما هو فلسطينى بغرض تزييف الواقع الديموغرافى فى القدس لصالح المستوطنين.

ورفض مرصد الأزهر سياسة الاحتلال الصهيونى التى تستبيح المقدسات الفلسطينية، الإسلامية والمسيحية على حد سواء، والتى كان آخرها الحادث الإرهابى المتمثل فى محاولة أحد المستوطنين المتطرفين إضرام النيران فى كنيسة "الجثمانية" فى القدس، مطالبًا المجتمع الدولى التصدى للسياسات الاستيطانية التى تتعارض مع القوانين الدولية، وتوفير الحماية للمقدسات الفلسطينية.