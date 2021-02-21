شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة مكافحة كورونا: الإبقاء على بروتوكول نوفمبر 2020 بعد ثبوت كفاءته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن إجراء تعديل على بروتوكول "كورونا"، مشددا أن ذلك ليس معناه تغيير لكن هناك بعض الادوية التي أثبتت كفاءتها سيتم اضافاتها.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الصحة هالة زايد، الإبقاء على بروتوكول نوفمبر 2020 بعدما أثبت كفاءته، مضيفا: "بروتوكول نوفمبر 2020 ناجح جدا وسيتم إضافة بعض الأدوية فقط".