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لجنة مكافحة كورونا: الإبقاء على بروتوكول نوفمبر 2020 بعد ثبوت كفاءته

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القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن إجراء تعديل على بروتوكول "كورونا"، مشددا أن ذلك ليس معناه تغيير لكن هناك بعض الادوية التي أثبتت كفاءتها سيتم اضافاتها.

 

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزيرة الصحة هالة زايد، الإبقاء على بروتوكول نوفمبر 2020 بعدما أثبت كفاءته، مضيفا: "بروتوكول نوفمبر 2020 ناجح جدا وسيتم إضافة بعض الأدوية فقط".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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