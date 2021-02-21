شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة: نستلم شحنة كبيرة من لقاحات كورونا قريبا لبدء توزيعها على المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الدولة المصرية سوف تستلم جرعة كبيرة من اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن الدولة سوف تحصل على ملايين الجرعات لإعطاء الفرصة لمزيد من اللقاحات لكل المواطنين الأسبوع المقبل.

وأضافت وزيرة الصحة خلال مؤتمر صحفى، أن اللجنة العلمية التي تتابع اللقاحات تعمل بدقة لمتابعة الفعالية، وهى لجنة علمية تضم العديد من الجهات التي تعمل على تحديد أولويات اللقاحات.