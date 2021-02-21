شكرا لقرائتكم خبر عن مدير روس أتوم الشرق الأوسط: المحطة النووية ستحول مدينة الضبعة للأفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ألكسندر فرونكوف، مدير عام مؤسسة روس اتوم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الطاقة النووية ستحول مدينة الضبعة ومحافظة مطروح لصورة أفضل، خاصة أن الطاقة النووية آمنة تماماً ولا تسبب أى تلوث للبيئة مثل مصادر الطاقة التقليدية.

وأوضح فرونكوف على هامش افتتاح مهرجان العلوم الأول، أن إدخال تكنولوجيا جديدة يرفع المستوى المعيشى للبلاد، خاصة أن الطاقة النووية تضمن تطوير التكنولوجيا المستخدمة فى الصناعة والزراعة والطب، مؤكداً أنها أيضاً آمنة وصديقة للبيئة.

وأوضح مسئول المؤسسة الروسية التى تتولى بناء محطة الضبعة المصرية، أنه فى القريب سيتم إنشاء محطة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء، وستكون مصدرا للطاقة النظيفة والمستدامة.

يذكر أن مصر تبنى محطة نووية من الجيل الثالث المطور، تعمل بتقنية الماء المضغوط، تضم 4 مفاعلات من تصميم وإنتاج مؤسسة روس اتوم العالمية، ومن المنتظر أن يدخل المفاعل الأول الخدمة فى العام 2026، لتصبح مصر عضواً داخل النادى النووى العالمي.