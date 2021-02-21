رئيس "علمية كورونا" يعلن اعتزام تحديث بروتوكول علاج المرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، عن اعتزام اللجنة تعديل بروتوكول العلاج الذي جرى إعداده ليتضمن أدوية وعلاجات جديدة.

وأضاف "حسني" في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "بروتوكول شهر نوفمبر الذي نحدثه حالياً أصبح حديث العالم كله، وهو البروتوكول الوحيد المذكور فيه وقت ويوم معين لاستخدام الأدوية".

وأضاف: "أبحاثنا لا تكون على مستوانا فقط ونشرنا أبحاثا في كبرى الدوريات والمجلات العلمية سواءً البروتوكول أو بلازما المتعافين، ولنا هدف واحد هو شفاء المصريين".