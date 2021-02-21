"الأم غضبانة والأب مش موجود".. مأساة طفلة هتك ابن عم والدها عرضها في العمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

طفلة لم تتعد الـ3 سنوات من عمرها وقعت فريسة بين أنياب شاب في حكم عمها -فهو ابن عم والدها- راح يجردها من برائتها قبل ملابسها بحثًا عن إشباع نزواته الدنيئة غير عابئ بصلة القرابة من ناحية أو صغر سنها من أخرى.

تفاصيل تلك المأساة تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا من أسرة الطفلة جنى عبد الله 3 سنوات، يتهمون ابن عم والدها "علاء.إ." 27 سنة، بهتك عرضها.

وشكل العقيد محمد أمين مفتش فرقة الطالبية والعمرانية فريق بحث بقيادة المقدم مصطفى كمال وكيل الفرقة، وبمشاركة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث العمرانية.

تحريات الرائد محمد نجيب معاون أول مباحث العمرانية، توصلت إلى أن والدة الطفلة تركت المنزل منذ شهرين بسبب خللافات زوجية متكررة، تاركة أطفالها الثلاثة (طفلة سنة، جنى 3 سنوات، طفل 5 سنوات) رفقة والدهم.

اعتاد الأب ترك أطفاله بمفردهم مفضلا قضاء الوقت على المقهى أو مع أصدقائه مانحًا نسخة من مفتاح الشقة إلى ابن عمه "علاء" الذي كان يصعد بين الفينة والأخرى؛ للاطمئنان على الأطفال ورعايتهم بل واللعب معهم.

في إحدى المرات انتهز صاحب الـ27 سنة الفرصة، وهتك عرض الطفلة التي لم تستوعب ما تتعرض له واكتفت بالبكاء والصراخ.

عقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب عبد الرحمن محمدين معاون مباحث العمرانية، من ضبط المتهم الذي أقر بصحة التحريات وارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل مخدرات للمتهم.