شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء الامتحانات المؤجلة.. تعرف على خطة جامعة المنصورة لعودة الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور محمد عطية البيومي، نائب رئيس جامعة المنصورة، أنه سيتم إجراء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري، بدءا من يوم السبت المقبل، فى ظل إجراءات احترازية مشددة.

ووضعت الجامعة خطة متكاملة لإجراء الإمتحانات وفق الإجراءات التالية:

إعلان الإجراءات الاحترازية على مواقع الكليات وجداول الامتحانات لضمان نشرها للطلاب بكافة وسائل التواصل الاجتماعي، وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر).

عمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان.

وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات.

تكليف أفراد الأمن الإداري بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجباري بالدخول والخروج.

إلتزام الملاحظين والعمال بإرتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حراراتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيداً عن أماكن الطلاب.

التأكد من شغل مساحة 50% فقط من سعة المدرجات، مع الإلتزام التام بوجود مسافة آمنة بين كل طالب وآخر داخل صالات الامتحانات.

التأكد من ارتداء كافة الطلاب ماسكات واقية (كمامات) باللجان، مع الالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.

تعقيم مقار وصالات الامتحان بين كل فترة امتحان والفترة التي تليها، فضلاً عن القيام بالتطهير صباح يوم الامتحان وبعد انتهاء فترات الامتحانات على مدار اليوم.

تقليل التعامل لأدنى حد من الملاحظين والعمال مع الطلاب، وتوقيع الطالب على كشف حضور الامتحان بقلمه الخاص لعدم استخدام أدوات كتابية مستعملة.

الاهتمام بجانب النظافة للكلية ومرافقها وقاعات الامتحانات، بالإضافة إلى توفير منافذ تهوية جيدًا سواءً الشبابيك أو المراوح.

توجيه الطالب بإحضار جميع الأدوات الكتابية اللازمة للامتحان لمنع تداولها بين الطلاب.

بعد انتهاء الطلاب من تسليم أوراق الإجابة يتم جمعها بواسطة الملاحظين، مع التزامهم التام بارتداء قفازات واقية وجمعها في صناديق مخصصة يتم عزلها لمدة لا تقل عن 4 أيام قبل البدء في فحصها بواسطة لجان متخصصة، تمهيدًا لتسليمها للجان الكنترول.

وجود فترة كافية بين فترات الامتحان اليومية.

عدم تواجد أكثر من فرقة دراسية واحدة لتأدية الامتحانات في ذات الفترة.

تخصيص غرفة عزل لكل صالة من صالات الامتحانات، وتخصيص غرف عزل بالمدن الجامعية للحالات المشتبه بإصابتها.