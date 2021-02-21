شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية»: المدارس مسؤولة عن التأكد من سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، أن المدرسة مسؤولة عن اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان وعرض أي طالب تظهر عليه أي أعراض مرضية على الزائرة الصحية لتحرير تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني، وعدم السماح له بتأدية الامتحان حفاظًا على الصحة العامة لجميع الطلاب.

وأضاف «سويد» أن طلاب صفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي خلال الفترة من 28 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل امتحان واحد فقط (متعدد التخصصات)، وتكون الإجابة في نفس ورقة الأسئلة على أن تكون نوعية الأسئلة (اختيار من متعدد- أربعة بدائل لكل سؤال) طبقًا لخطة المنهج حتى نهاية الفصل الدراسي الأول، ويخصص للإجابة على الامتحان ساعتين لكل صف على أن يحدد عدد أسئلة كل مادة طبقا للوزن النسبي لها كما هو موضح بالجدول المنشور.

وأشار «سويد» إلى أنه ليس هناك نجاح أو رسوب في امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي على أن تحدد النتيجة النهائية للطالب بعد إضافة الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

وبخصوص امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة وطلاب مدارس التربية الفكرية، أكد «سويد» على عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة ماعدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي فيعقد لهم امتحانات ورقية طبقا للمعمول به أما طلبة مدارس التربية الفكرية فيتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم بمدارسهم.