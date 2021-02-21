شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يكلف رؤساء المدن بإزالة الإشغالات والمخالفات بالشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، رؤساء المدن بمتابعة وإزالة الإشغالات، للحفاظ على المظهر الحضاري، وتحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة المشاة.

في بنها، وقام نائب رئيس المدينة، بالتنسيق مع الإشغالات وشرطة المرافق والأجهزة المعاونة بالوحده المحلية لمدينة ومركز بنها، بحملة لرفع الإشغالات من شوارع المدينة، وتم إخلاء الأرصفة والشوارع من الباعه الجائلين والتحفظ على البضائع واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين، وذلك تحت إشراف المهندس على عبدالستار رئيس للمدينة.

وفي شبرا الخيمة، استجاب حي شرق، بإشراف الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى، لشكوى المواطنين بازالة الإشغالات المخالفة، والتى أقيمت بدون الحصول على التراخيص اللازمة بشارع بشارع بهتيم اسكو، حيث قام بعض المواطنين بالتعدى على الطريق العام، وعدم الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الإشغال، مع تحرير محاضر للمخالفين.

أسفرت الحملة عن إزالة الإشغالات الموجودة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.