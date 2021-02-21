شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة في المهد لبناء مخالف في مساحة 300 متر ببرج سكني في المنيا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف عماد محمود، رئيس قرية «البرجاية»، التابعة لمركز المنيا، إنه تمت إزالة أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، بأحد الأبراج السكنية بمنطقة «دماريس» الملاصقة لمدينة المنيا من الشمال، بعدما أكتشف مسئولو الوحدة المحلية عملية بناء بالدور الثامن والتاسع بالبرج دون ترخيص، وتم عمل اللازم قانونا.

وأكد محمود استمرار المتابعة لتطبيق قرارات مجلس الوزراء، المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وتنظيم أعمال البناء، من خلال استخراج ترخيص قبل الشروع في أعمال البناء .

وكان العميد محمد صلاح أبوكريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، قد شدد على متابعة تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بتنظيم أعمال البناء وعدم السماح لأى شخص بالبناء، إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة، والازالة الفورية لأى نوع من أنواع التعدي بكافة أشكاله، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

إزالة فورية لمخالفة بناء في المنيا

إزالة فورية لمخالفة بناء في المنيا

إزالة فورية لمخالفة بناء في المنيا

إزالة فورية لمخالفة بناء في المنيا