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عودة ضخ المياه إلى مدينة العريش 

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خالد محمد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عودة ضخ المياه إلى مدينة العريش  والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عادت عملية ضخ المياه إلى مدينة العريش، بعد انقطاع لعدة ساعات متتالية.

وقالت مصادر بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بشمال سيناء، أنه تم وصول التيار الكهربائى بعد الانتهاء من عملية الإصلاح و الصيانة في خط الكهرباء بواسطة عناصر شركة كهرباء القناة الخاص بمحطة رفع المياه بمنطقة التلول.

أضافت الشركة، أنه تم إعادة التشغيل و ضخ المياه مرة أخرى في إتجاه مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وكانت الكهرباء انقطعت عن محطة رافع التلول بسبب الظروف الجوية والامطار التي هطلت علي أجزاء كبيرة من محافظة شمال سيناء.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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