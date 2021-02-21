شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجان» يتابع تركيب شبكة الغازات بحميات بنها و41 ماكينة غسيل كلوي بكفر شكر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، المنظومة الصحية في عدد من المستشفيات، داخل مدينتي بنها، وكفر شكر.

بدأ المحافظ الجولة، بمستشفى حميات بنها، متابعة أعمال تركيب شبكة الغازات، والتي سيتم الانتهاء منها خلال أيام، بالإضافة إلى التأكد من توافر الأطقم الطبية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج فيروس كورونا المستجد.

وتابع المحافظ، أعمال تجديد الأقسام الداخلية ودورات المياه، حيث أكد مدير المستشفى أنه تم الإنتهاء منها، وتسليمها، وجاري توريد تنك الأكسجين، وإدخال المستشفى الخدمة لتساهم في زيادة عدد الأسرة من 45 سرير إلى 105 سرير.

وتابع محافظ القيوبية الجولة بمتابعة تركيب التجهيزات الطبية بالمبنى الجديد بمستشفى بنها التعليمي، واطمأن من مديرة المستشفى على سير العمل، مشددا على ضرورة حسن التعامل مع المرضى، والعمل على راحتهم وتوفير جميع ما يلزم من أدوية ومستلزمات والتواصل بشكل دائم مع غرفة عمليات المحافظة في حالة وجود أي مشكلات.

وفي مدينة كفر شكر، تفقد المحافظ، مستشفى كفر شكر المركزي، بعد تشغيلها واستقبال المرضي، حيث وجه المحافظ بضرورة توفير كافة الأطقم الطبية في كافة التخصصات، بالإضافة إلى التعاقد مع أطباء الباطنة العامة، وجراحة المخ والأعصاب، إضافة إلى تجهيز غرف عناية مركزة لغير مرضي الكورونا، للاستفادة من المستشفى بشكل كامل.

كما تفقد المحافظ، أعمال تركيب 41 ماكينة غسيل كلوي، ووجه بسرعة الإنتهاء منها، وبدء استقبال المرضي، موجها بضرورة الإهتمام بالنظافة العامة للأرضيات والزجاج والأسطح والتطهير والتعقيم المستمر، وحسن معاملة واستقبال جموع المرضى، وتقديم كافة الخدمات والرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

الجدير بالذكر أن مستشفى كفر شكر المركزي، تعد من ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للمشروع القومي لإحلال وتجديد 31 مستشفى على مستوى الجمهورية، حيث يوجد بمحافظة القليوبية 5 مستشفيات ضمن المبادرة، تبلغ تكلفتها 1.1 مليار جنيه، تشمل مستشفيات كفر شكر المركزي، وقها المركزي، والخانكة المركزي، والقناطر الخيرية المركزي، وطوخ المركزي.

رافق المحافظ، خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والدكتور خالد عبدالغني وكيل وزارة الصحة، والدكتورة أمنية خليل مدير مستشفى بنها التعليمي، والمهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر.