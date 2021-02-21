شكرا لقرائتكم خبر عن بدء رصف شارع فريد ندا ببنها ضمن تطويره بتكلفة 38 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الأحد، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال رصف الطبقة السطحية لشارع فريد ندا بمدينة بنها، والذى تم البدء في رصفها فجر اليوم، يرافقه المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.

وكان «الهجان» قام مساء أمس بمتابعة أعمال الكشط والتنظيف التي تمت بالشارع قبيل رصفه، مشددًا على سرعة الإنتهاء من الرصف لتسهيل حركة مرور السيارات أمام المواطنين.

الجدير بالذكر أنه تم إعداد مخطط لتطوير شارع فريد ندا الذي يعد المدخل الرئيسي للعاصمة بالتنسيق بين أجهزة المحافظة وجهاز تعمير القاهرة الكبرى بتكلفة تصل إلى 38 مليون جنيه من خطة الجهاز المركزي للتعمير، وتصل تكلفة المرحلة الأولى إلى ٢٢ مليون جنيه، حيث شمل التطوير عمل مخطط مروري بإضافة حارة خدمات أمام استاد بنها الرياضي، وإلغاء الإشارة المرورية الموجودة عند شارع كلية التجارة، وعمل ملف آمن عند الشهر العقاري، بالإضافة إلى عمل لوحات إرشادية مرورية بشكل جمالي.

وشمل المخطط التجميلي تهذيب الجزيرة الوسطى بإضافة مقاعد ثابتة مصنوعة من الرخام وأشجار مزهرة وأحواض زهور، مع تخصيص أماكن عبور مشاة وأماكن لسير ذوي الهمم، مع إضافة أعمال جمالية تعبر عن هوية المدينة في ميدان الاستاد، علاوة على أعمال التنسيق الحضاري التي تتم وتعمل على الارتقاء بالناحية الجمالية وفقًا لتوجيهات المحافظ المتكررة في هذا الشأن.