شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 46 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الأحد، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7 سفن وتم تداول 46000 طن بضائع و676 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 5100 طن بضائع و418 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 40900 طن بضائع و258 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا، اليوم، مغادرة السفينة Suat bey وعلى متنها 36 ألف طن فوسفات متجهة إلى الهند وثلاث سفن أخرى وهى الحرية، محبة، نما اكسبريس، بينما استقبل الميناء بالأمس 5 سفن وهي أمل، محبة، الحرية، بوسيدون إكسبريس، نما إكسبريس، فيما شهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وبريدج.