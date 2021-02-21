شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 10 أطنان مخلفات في حملة نظافة بالزينية شمال الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العقيد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، أن الوحدة المحلية لقرية العشى قامت بعمل حملة نظافة داخل القرية ورفع 4 أطنان مخلفات بقيادة مكي عمر، رئيس القرية، وغالية أحمد حسن، سكرتير قرية العشي، تحت إشراف يوسف جلال، نائب رئيس مركز ومدينة الزينية.

وقامت الوحدة المحلية لقرية الزينية بحري، بالتنسيق مع رئاسة المركز، بتمهيد طرق الأقصر العشى وتنفيذ أعمال توسعة ورفع المخلفات من حشائش الحلف على جانبي الطريق، بقيادة هدى الطواب شرقاوي، رئيس قرية الزينية بحري، ومنصور عبدالله، مسؤول النظافة بالقرية، حيث تم رفع 6 أطنان مخلفات.

فيما قامت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة بالتنسيق مع شركة جبالكو برفع المخلفات الناتجة من حفر الصرف الصحي، بقيادة أشرف سعيد خليل، رئيس قرية الصعايدة، وحنان محمد يوسف، سكرتيرة القرية.