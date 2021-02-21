شكرا لقرائتكم خبر عن غياب رانيا يوسف عن أولى جلسات محاكمتها في «ارتكاب الفعل الفاضح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغيبت الفنانة رانيا يوسف عن أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

وكانت رانيا يوسف قالت، في تصريحات لها بعد تحديد موعد الجلسة: «أثق في القضاء المصري وتحت أمره في أي وقت».