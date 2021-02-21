أخبار مصر

غياب رانيا يوسف عن أولى جلسات محاكمتها في «ارتكاب الفعل الفاضح»

0 نشر
مصطفى السيد 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن غياب عن أولى جلسات محاكمتها في «ارتكاب الفعل الفاضح» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تغيبت الفنانة رانيا يوسف عن أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة جنح قصر النيل، اليوم الأحد، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة الفعل العلني الفاضح والإفساد وازدراء الأديان، خلال تصريحات أدلت بها في لقاء تليفزيوني مع الإعلامي نزار الفارس.

وكانت رانيا يوسف قالت، في تصريحات لها بعد تحديد موعد الجلسة: «أثق في القضاء المصري وتحت أمره في أي وقت».

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    177,543

  • تعافي

    137,294

  • وفيات

    10,298

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا