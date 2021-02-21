شكرا لقرائتكم خبر عن أمن المنوفية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة طالبة ملقاة في الزراعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة طالبة قُتلت في ظروف غامضة، وأُلقيت في منطقة زراعية.

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث بقيادة العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، لبيان ملابسات الواقعة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز قويسنا، يفيد بإبلاغ الأهالي بقرية ميت بره بالعثور على جثة «نيهال ع. م»، طالبة في الصف الثالث الثانوي، في ظروف غامضة.

تحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.