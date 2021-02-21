«تعليم القليوبية» تستعد لاستقبال الطلاب وبدء امتحانات نصف العام (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية رفع الطوارئ لتطهير وتجهيز المدارس لاستقبال الطلاب لأداء الامتحانات وبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من خلال المتابعة الميدانية المستمرة والدائمة لمدارس القليوبية.

وقالت سماح إبراهيم، وكيل المديرية، إن جميع المدارس تعمل على الانتهاء من أعمال الصيانة وتعقيم جميع الفصول والممرات بين الفصول تمهيدًا لعقد لجان الامتحانات لصفوف النقل تنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الوزارة في هذا الشأن.

أضافت أنه تتم المتابعة اليومية للمدارس والإدارات التعليمية لمعرفة أي أضرار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية التي مرت بها البلاد في الأيام السابقة.

وشددت وكيل المديرية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظًا على سلامة أفراد المنظومة التعليمية والعمل على توفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلبة والطالبات لعقد الامتحانات.

تعليم القليوبية يستعد لإستقبال الطلاب وبدء إمتحانات نصف العام

تعليم القليوبية يستعد لإستقبال الطلاب وبدء إمتحانات نصف العام