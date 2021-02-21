شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم المنوفية: مد فترة تسليم أبحاث مسابقتي «الدينية الكبرى» و«الثقافة المسيحية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح أحمد سويد، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، بأن وزارة التربية والتعليم قررت مد فترة تسليم أبحاث مسابقتي «الدينية الكبرى، والثقافة المسيحية» واللتين تجريهما الوزارة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنيسة المصرية على أن تسلم الأبحاث إلى الإدارات التعليمية في موعد أقصاه 4/4/2021 وإلى المديريات التعليمية في موعد أقصاه 15/4/2021 وإلى مكتب تنمية مادة التربية الدينية بديوان الوزارة في موعد أقصاه 6/5/2021 وذلك وفقا للظروف الراهنة التي فرضتها جائحة كورونا.