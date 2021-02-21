تعرف على الطقس ودرجات الحرارة بمحافظتك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأحد، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقسا دافئا على جنوب سيناء والرياح نشطة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، وطقس دافئ على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة ونشاط رياح على جنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، شديد البرودة على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وتنشر «المصري اليوم» خريطة الطقس ودرجات الحرارة بكل محافظة فتعرف على الطقس بمحافظتك

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات

طقس اليوم بالمحافظات