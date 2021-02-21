شكرا لقرائتكم خبر عن توقف الأمطار وتحسن في الأحوال الجوية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقفت عمليات هطول الأمطار، وتحسنت الأحوال الجوية بشمال سيناء في مختلف مدن المحافظة.

ويسود محافظة شمال سيناء طقس شتوي معتدل، بعد عدة أيام من عدم الاستقرار، والرياح الباردة، والأمطار المتقطعة.

وانتظمت حركة العمل في ميناء العريش البحري، حيث يستعد الميناء لاستقبال ٣ سفن لتصدير الأسمنت والملح.

واصلت محافظة شمال سيناء رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات ومجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة.