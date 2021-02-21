شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد نتيجة الإعلان الرابع لمنح مبادرة التعليم العالى للمهنيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، نتيجة الإعلان الرابع لمبادرة التعليم العالى للمهنيين الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ، والمنفذ من خلال الإدارة المركزية للبعثات بالوزارة.

وأوضح الدكتور أشرف عزازى القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات أنه تقدم لهذا الإعلان 39 جامعة ومعهدًا ومركزًا بحثيًّا وجهة حكومية، وبعض جهات القطاع الخاص، وبلغ إجمالى المتقدمين 86 باحثًا وباحثة "22 متقدمًا لمنحة الماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، 4 منح للماجستير بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بحد أقصى عامين، 26 متقدمًا لمنحة المهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر، 34 متقدمًا لمنحة التدريب لمدة فصل دراسى بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى" وتم عقد لجان علمية لمراجعة المقترحات البحثية ومقابلة السادة المتقدمين على مدار 15 جلسة.

ومن جانبه أوضح د.هيثم حمزة رئيس الإدارة المركزية للبعثات أنه تم قبول 52 متقدمًا فى مختلف أنواع الإيفاد (13 منحة ماجستير بالولايات المتحدة الأمريكية بحد أقصى عامين، 17 منحة للمهمات العلمية لما بعد الدكتوراه بالولايات المتحدة الأمريكية لمدة ستة أشهر، 22 منحة تدريب لمدة فصل دراسى بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر بحد أقصى) وكان نصيب الباحثات 40% من إجمالى الباحثين لهذا العام.

وأشار حمزة إلى أن وزارة العدل جاءت فى مقدمة الجهات الحاصلة على المنح بحصولها على 6 منح ما بين ماجستير بحد أقصى عامين، وتدريب لمدة فصل دراسى بالولايات المتحدة الأمريكية من ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر، يليها جامعة المنصورة حصلت على 5 منح، وحصلت جامعة عين شمس على 4 منح.

كما أن نصف العدد الإجمالى للبعثات هذا العام تم منحها للدارسين فى القطاع الطبي؛ لتصل 16 منحة و 8 منح فى مجال القانون، بالإضافة إلى منح فى تخصصات الزراعة والطب البيطرى والإنسانيات والمحاسبة وإدارة الأعمال .