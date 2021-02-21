شكرا لقرائتكم خبر عن جناح وزارة الإنتاج الحربى والعربية للتصنيع فى إيديكس 2021 أبوظبى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 صورا من داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، في جناح جمهورية مصر العربية قبل بدء فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبو ظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويقام المعرض خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، ويحضره ويشارك في فعالياته المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي.