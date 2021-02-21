شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد محور ديروط بأسيوط والمرحلة الثانية من الصحراوى الغربى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل عدد من المشروعات التنموية والخدمية التى تنفذها الوزارة فى عدد من المحافظات بالوجه القبلى برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وعدد من أعضاء مجلس النواب بديروط، حيث تابع معدلات تنفيذ المرحلة الأولى من محور ديروط على النيل والتى تمتد من طريق الحوطا شرقاً حتى تقاطع الزراعى الغربى غرباً بطـول 15 كم وعرض 21 متر بعدد 2 حـارة مرورية بعرض 7.5 متر لكل اتجاه وحيث تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 1.7مليار جنيه وحيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمحور 86% .

وأكد وزير النقل ان المحور يشمل 13 عمل صناعى ( 10 كبارى – 2 نفق- 1 بربخ ) ) منها عدد(2) كوبرى رئيسى وهى (كوبرى أعلى نهر النيل - كوبرى أعلى ترعة الابراهيمية وسكة حديد القاهرة / أسوان والطريق الزراعى الغربى) لحل التقاطعات مع الطرق الفرعية ومخرات السيول وحيث يبلغ إجمالى طول المحور بمراحله 42 كم ،مشدداً خلال جولته على ضرورة أن تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة وتكثيف كافة الأعمال والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل خاصة مع أهمية هذا المحور التنموى فى المساهمة فى ربط الطريق الصحراوى الشرقى (القاهرة - أسيوط ) بالطريق الزراعى الغربى عابرا نهر النيل وسكة حديد "القاهرة - أسوان" جنوب مدينة ديروط.

وأكد الوزير على هامش جولته أنه فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق التنمية الشاملة فى صعيد مصر فقد تم التخطيط لإنشاء 14 محور بتكلفة 18.5 مليار جنيه فى صعيد مصر لربط شبكة الطرق شرق وغرب النيل وتسهيل تنقل المواطنين حيث تم إنشاء 7 محاور وهى "طما – جرجا – بنى مزار - عدلى منصور – سمالوط – قوص – كلابشة" والأربعة الأخيرة جاهزة للافتتاح الرسمى وجارى تنفيذ 5 محاور وهى "ديروط - بديل خزان أسوان - دراو - الفشن – أبو تيج"، وتم التخطيط لتنفيذ 2 محور وهى "منفلوط – شمال الأقصر ) بالإضافة الى استكمال محورى طما وجرجا من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى طريق الصعيد الصحراوى الغربى اعتبارا من خطة العام المالى القادم 2021/2022 حيث سيساهم ذلك فى الخروج من الوادى الضيق وإقامة مجتمعات زراعية وصناعية وعمرانية جديدة

وأوضح الوزير أنه قبل 2014 كانت المسافات البينية بين محاور النيل 100 كم و هذا كان يتطلب ان ينتقل المواطن لمسافة 100 كم لكى يعبر النيل من الشرق إلى الغرب أو العكس أو ان يعبر نهر النيل عن طريق المعديات النيلية ذات الخطورة البالغة حتى صدرت توجيهات القيادة السياسية بتقليل المسافات البينية بين محاور النيل إلى 25 كيلومتر لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بحيث يتم إنشاء محور عرضى متكامل يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل.

بعدها توجه الوزير لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلتين الثانية والأولى من طريق الصعيد الصحراوى الغربى حيث تفقد اعمال وتطوير وتوسعة المرحلة الثانية بطول 52 كم فى المسافة من ديروط حتى المنيا حيث يتم تنفيذ المشروع ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12.90 متر وانشاء طريق للشاحنات 3 حارات اسفلتى لاتجاه اسيوط بعرض رصف 11 متر و2 حارة خرسانى لاتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر وانشاء عدد 5 انفاق وحيث تم تقسيم العمل بالمرحلة الثانية من المشروع من المنيا الى ديروط الى 8 شركات لتنفيذ اعمال الاتربة و5 شركات لتنفيذ اعمال الرصف.

وبعدها تابع الوزير اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الطريق فى المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كم التى بلغت نسبة تنفيذها 96.5 % والتى تشمل تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 متر لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقاً.

ووجه الوزير خلال جولته بضرورة تكثيف الأعمال ومراعاة المواصفات القياسية فى تنفيذها والاهتمام بالعواكس والتخطيط بالبويات المعاكسة واللوحات الإرشادية وعدم إقامة أى مطبات على الطريق، وعدم نقل الحركة على طريق الخدمة إلا بعد انتهاء قطاع الرصف التصميمى بالكامل واستلامه طبقاً للمواصفات القياسية، لزيادة عوامل السلامة والأمان بالطريق، وان يتم تسوية مسافة 50 متر على جانبى الطريق فى الاتجاهين حسب تعليمات القيادة السياسية، كما شدد الوزير على ضرورة استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة فى مواقع العمل لمواجهة فيروس كورونا مؤكداً أن الحفاظ على صحة وسلامة العاملين فى جميع المشروعات ومنها مشروعات الطرق والكبارى من أولويات وزارة النقل.

ولفت الوزير إلى أن طريق الصعيد الصحراوى الغربى سيكون جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون وأنه يتم تطوير الطريق ليكون محور حر للمساهمة فى تسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد مشيرا إلى أن هذا المشروع يدخل ضمن مجموعة الطرق التى سيتم تنفيذ مشروع أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها والتى وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.