شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام حركة السيارات أعلى كوبرى أكتوبر فى الاتجاهين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد كوبرى أكتوبر صباح اليوم الأحد، انتظام حركة السيارات في الاتجاهين، حيث انتظمت الحركة أمام القادم من منطقة المهندسين والعجوزة، وفي طريقه إلى وسط البلد، ومدينة نصر والعكس، وسط تواجد الخدمات المرورية على طول الطريق، للعمل على فك الزحام المروري، وتسيير الحركة المرورية.

وتفقد اللواء محمود عبد الرازق مساعد الوزير، مدير الإدارة العامة للمرور اليوم، الخدمات المرورية والأمنية المعينة على جميع الطرق والارتكازات الأمنية بالطرق السريعة، ومتابعة حركة المركبات بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث المرورية.

ووجه بتكثيف التواجد الأمنى والمرورى، وتفعيل خدمات الإغاثة والخدمات المرورية على الطرق والمحاور، لمواجهة المواقف الطارئة، وتسهيل وتسيير حركة المرور بهذه الطرق.

وأشرف مساعد الوزير للمرور، على حملات مرورية بالطرق السريعة، لرصد المخالفات المرورية، وشدد على عدم التهاون فى رصد المخالفات، والعمل على فك أى ازدحام مرورى فى حالة رصده من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالإدارة.

وكانت المتابعات الميدانية رصدت وجود شبورة مائية أعلى تلك الطرق، وعلى الفور تم تعيين خدمات مرورية وإغلاق تلك الطرق، وأهابت الإدارة العامة للمرور قائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.