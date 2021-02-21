بعرض 40 مترا.. محافظ الجيزة يوجه بإنهاء تطوير شارع ترسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، على تفقد أعمال تحويل خط مياه قطر 1600 مم الواقع بمحور ترعة المنصورية في منطقة فيصل، والمتعارض مع أعمال محور المنصورية حيث وجه المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء خلال ساعات الأعمال المعلنة لإعادة ضخ المياه بصورة منتظمة للمناطق المتأثرة حتى لا تتعطل أية خدمة حيوية يعتمد عليها المواطنين.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ الجيزة شملت أحياء الهرم والطالبية ومركز ومدينة أبوالنمرس تفقد خلالها تطوير كورنيش المريوطية وشارع ترسا للتأكد من انتظام العمل بالمناطق الجارى تطويرها.

وخلال الجولة ضبط المحافظ مخزن منظفات بعد الطريق الدائري اتجاه كوبري عثمان بنطاق مركز ومدينة أبوالنمرس والذي يحتوي على العديد من أطنان المنظفات الخام والمعبأة بكميات كبيرة والتي قد تنذر بكارثة كبيرة حيث تأكد المحافظ من عدم وجود أي إجراءات خاصة بالسلامة المهنية والسلامة العامة وعلى الفور وجه المحافظ بغلق وتشميع هذا المخزن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شدد المحافظ على أن تكون كباري المشاة الجاري إنشاؤها بالمريوطية وفقا لنسق معماري وطراز جمالي يليق بمواطني الجيزة.

وقد وجه المحافظ أيضا بتوفير استراحات للمواطنين على كورنيش المريوطية وإعادة تدبيش بعض القطاعات بالترعة وعمل سلالم صعود للمشاة وعمل منطقة تخدم المواطنين بالممشى السياحي بحيث يكون هناك محال تجارية وأكشاك لتحقيق عائد استثماري وتوحيد نموذج تلك المحال لإضافة لمسة جمالية تليق بأعمال التطوير الجارية وحتى لا تستغل كمواقف عشوائية.

وخلال تفقد الأعمال بشارع ترسا شدد المحافظ على رئيس حي الطالبية بالوقوف على رأس الأعمال الخاصة بتطوير شارع ترسا أول بأول ومتابعة إنشاء الكوبري وأن يكون عرض الشارع 40 مترا لضمان تحقيق السيولة المرورية ليليق بالمواطنين والقيام بدهان العقارات بأفضل الخامات وعلى أكمل وجه.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة ورؤساء أحياء الهرم والطالبية ومركز ومدينة أبوالنمرس ومديري مديريات الطرق والإسكان بالجيزة.