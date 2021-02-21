«المصري اليوم» تنشر مشكلات مستثمري مرسى علم قبل اجتماعهم مع وزيري السياحة والطيران

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنشر «المصري اليوم» اهم المشكلات التي تواجه مستثمرو مدينة «مرسي علم» قبل اجتماعهم مع وزيري السياحة والآثار والطيران المدني، اليوم الأحد.

ويواجه العشرات من ملاك الفنادق والقري السياحية أزمة شديدة بسبب تأثير فيروس كورونا على الإشغالات في ظل انخفاض الرحلات السياحية الخارجية وعدم وجود إقبال من المصريين على السياحة الداخلية بسبب ارتفاع اسعار الطيران الداخلي ما ادى إلى إعلان جمعية مستثمري السياحة بمرسى علم أن 4 فنادق فقط تعمل حاليا بمرسى علم من جملة 72 فندقا وقرية سياحية وسط مطالب بضرورة مساندة الدولة للقطاع السياحي بالمدينة حتى تستمر الاستثمارات السياحية بالمدينة.

بالاضافة إلى وجود عدد من المشاكل الأخرى التي تؤثر على السياحة بمرسى علم ومنها الرسوم والاشتراطات المفروضة على التراخيص وتعدد الجهات الرقابية على السياحة من بيئة وكهرباء وحماية شواطئ وغيرها حتى انه أصبح غير مسموح بإعادة دهان الشماسي على الشاطئ بدون موافقة حماية الشواطئ.

ويطالب مستثمرو قطاع السياحة بمرسى علم أجهزة الدولة بالوقوف بجانب مدينة مرسى علم بمنحها مزيدا من التيسيرات والإعفاءات من المستحقات الحكومية أو تأجيلها بدون فوائد حتى تستطيع الاستمرار والعمل حيث أنها توفر فرص عمل كبيرة وتحقق رقما كبيرًا في الاقتصاد القومي

ويواجه إن القطاع السياحي بمرسي علم عدة أزمات منها أزمة تكلفة توصيل التيار الكهربائي من الشبكة الموحدة ومشاكل اسعار الطيران الداخلي في توفير رحلات واسعار مناسبة لتنشيط السياحة الداخلية وعدم حصول فنادق مرسى علم على مستحقاتها المالية لدى الشركات السياحية المصرية المستجلبة للسياحة الخارجية وتسوية مستحقات تلك الفنادق، وتوجد مطالب بضرورة معاملة المدينة معاملة خاصةً لأنها منطقة لها بعد جغرافي ذو طبيعة خاصةً ومساندة المدينة من قبل الحكومة من خلال توفير التمويلات اللازمة من البنوك طبقا للمبادرات السياحية مع تيسير الاشتراطات حتى تتمكن الفنادق من عمليات الإحلال والتجديد واستكمال المنشآت في ظل ظروف كورونا القاسية التي تسببت في إغلاق قرابة 95% ؜من الفنادق العاملة هناك حيث يوجد في مرسى علم 72 قرية سياحية وفندق يعمل منها 4 فقط.

ويطالب المستثمرون أيضا بتأجيل المستحقات الحكومية على قطاع السياحة ومساعدة الفنادق في الحصول على مستحقاتها المتأخرة لدى منظمي رحلات السياحة وكذلك تقديم مبادرات وعروض قوية بالتنسيق بين المستثمرين والحكومة لتنشيط السياحة الداخلية مع تنظيم رحلات طيران بأسعار مناسبة وتوفير عدد مناسب من الرحلات أسبوعيًا وتطبيق مبدأ المساواة بين الفنادق داخل كردونات المدن وبين خارجها وإلغاء التكلفة الاستثمارية والتأمين الباهظة والتي تطلبها شركة الكهرباء على مشروعات وفنادق هيئة التنمية السياحية بمرسى علم والقصير.

ومن بين أهم المطالب لمستثمري مرسى علم تخفيض رسوم التسجيل على المتر المربع على الأراضي المخصصة من هيئة التنمية السياحية علاوة على تأجيل المديونيات السيادية لدى الدولة والفوائد عليها وتخفيض قيمة تذكرة الطيران الداخلي المقترحة من وزارة الطيران بمبلغ 2100 لمرسى علم والعودة وتخفيض ضمان المستثمرين نسبة الـ50% من عدد كراسي الطائرة واختيار طائرة عدد كراسيها يقل عن 78 كرسي في بداية التشغيل تزاد بعد زيادة الطلب على مرسى علم من السياحة الداخلية وإنشاء غرفة منشآت فندقية خاصة بمشروعات هيئة التنمية ذات الطبيعة الخاصة خارج كردونات المدن السياحية مرسى علم والقصير.