شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يقرر عقد امتحانات الشهادة الابتدائية بالمعاهد الأصلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل قطاع المعاهد الأزهرية استعداداته لامتحانات الفصل الدراسى الأول، حيث تقرر عقد لجان امتحان طلاب الشهادة الابتدائية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020 / 2021 م بمقر معاهدهم الأصلية بما في ذلك المعاهد الخاصة.

كما تقرر تشكيل لجان امتحانات لكل معهد خاص به طلاب للشهادة الابتدائية من بين المعلمين العاملين بالمنطقة على النحو التالي : ۔ رئيس لجنة- مساعد رئيس لجنة- عضو لكل 8 طلاب- عدد 3 أعضاء احتياطي .

على ان تقوم إدارة المعاهد الخاصة بتقديم كل العون والمساعدة المطلوبة لهذه اللجنة واتخاذ جميع الوسائل الاحترازية للحفاظ على الجميع (طلاب وعاملين باللجنة )، كما يقوم رئيس اللجنة في نهاية كل يوم امتحان بتجميع أوراق الإجابة وتظريفها و تشميعها و تسليمها على حافظة تسليم وتسلم إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية بالمنطقة لإعمال شئونها .