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58% من القراء يتوقعون إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات في موعدها

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تتوقع تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات؟"، توقع غالبية عدم تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات وإجراءها في موعدها.

وتوقع 58% من القراء عدم تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات، فيما توقع 42% منهم إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات في موعدها.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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