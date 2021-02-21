شكرا لقرائتكم خبر عن 58% من القراء يتوقعون إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات في موعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان: "هل تتوقع تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات؟"، توقع غالبية عدم تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات وإجراءها في موعدها.

وتوقع 58% من القراء عدم تأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات، فيما توقع 42% منهم إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات في موعدها.