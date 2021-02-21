شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بالغردفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن مناطق صفوت شاكر، وسنتر الهدى، وسوبر ماركت أولاد حامد والمنطقة المحيطة به، وكرياكو،و تدعيم الكوثر بمدينة الغردقة، صباح اليوم الأحد، وذلك من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.

وأوضح المركز، في بيان صحفي الأحد، أن ذلك بسبب عمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.