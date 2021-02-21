شكرا لقرائتكم خبر عن «الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي».. حلقة نقاشية بمؤتمر «إعلام القاهرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار



تستضيف كلية الإعلام جامعة القاهرة حلقة نقاشية بعنوان: «الإعلام الرقمي والأمن المعلوماتي»، وذلك ضمن فعاليات مؤتمرها العلمي السادس والعشرين المقرر عقده يومي 24 و25 مارس المقبل.

تتناول الحلقة النقاشية بحث كيفية التمتع بالأمن المعلوماتي وحماية البيانات ومكافحة المعلومات المضللة في ظل التطورات المتسارعة للإعلام الرقمي. يدير الجلسة الدكتور عادل عبدالغفار عميد كلية الإعلام جامعة النهضة والمتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي.

ويتحدث فيها كل من؛ الدكتور محمد سعد عميد المعهد العالي للإعلام بأكاديمية الشروق، والدكتور محمد شومان عميد كلية الإعلام بالجامعة البريطانية بالفاهرة، والدكتور عبدالعزيز السيد عميد كلية الإعلام بجامعة بني سويف، والدكتور عادل عبدالمنعم خبير الأمن السيبراني بالاتحاد الدولي الاتصالات، والدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، واللواء هشام صبري النائب الأسبق لمعهد تدريب الضباط بأكاديمية الشرطة، إضافة إلى المهندسين: أحمد أنس ووليد عجاج، خبراء أمن المعلومات.

يذكر أن المؤتمر المقرر عقده يومي 24-25 من مارس المقبل يُقام تحت عنوان «الإعلام الرقمي والإعلام التقليدي: مسارات للتكامل والمنافسة» ويُعقد تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى، عميدة كلية الإعلام، وتحت إشراف الدكتورة وسام نصر، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ويشارك به عدد من الباحثين المصريين والعرب، كما يحضر حلقات النقاش عدد من كبار الإعلاميين وعدد من أساتذة وخبراء الإعلام العرب والأجانب.