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اليوم.. وزيرا الطيران والسياحة يبحثان مشكلات مستثمري السياحة بمرسى علم

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محمد السيد سليمان 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الأحد، زيارتهما لمحافظة البحر الأحمر.

ويلتقي الوزيران بأعضاء جمعية الاستثمار السياحي بمرسى علم لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع السياحي والفندقي، وفي مقدمتها مشكلة الأسعار السياحية بالفنادق والقرى السياحية، وإغلاق نحو 70 فندقا بسبب أزمة فيروس وعدد من المشكلات مع الكهرباء والبنوك والطيران.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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