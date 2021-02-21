شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. وزيرا الطيران والسياحة يبحثان مشكلات مستثمري السياحة بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواصل الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، الأحد، زيارتهما لمحافظة البحر الأحمر.

ويلتقي الوزيران بأعضاء جمعية الاستثمار السياحي بمرسى علم لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجه القطاع السياحي والفندقي، وفي مقدمتها مشكلة الأسعار السياحية بالفنادق والقرى السياحية، وإغلاق نحو 70 فندقا بسبب أزمة فيروس كورونا وعدد من المشكلات مع الكهرباء والبنوك والطيران.